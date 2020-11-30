В результате столкновения на Гран-при Бахрейна «Формулы-1» заезд был остановлен. Об этом сообщает Super.ru.
Оказалось, что на старте гонки французский пилот Ромен Грожан, выступающий за команду «Haas», столкнулся с болидом российского спортсмена Даниила Квята из команды «Alpha Tauri». Машина француза вылетела с трассы, врезалась в ограждение и загорелась.
К счастью, обошлось без жертв, поскольку Грожан смог быстро покинуть машину самостоятельно. Пилот получил ожоги рук и лодыжек. На данный момент он находится в медицинском центре.
Организаторы проведут расследование аварии.
Фото: Super.ru
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Авария на «Формуле-1»: болид французского гонщика взорвался после старта
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