«Ауди» сбила велосипедиста в Минске

Авария произошла на проспекте Рокоссовского, рассказали в ГАИ Минска.

Автомобиль «Ауди» сбил велосипедиста при выезде со двора на проспект Рокоссовского.

- Водитель "Ауди", двигаясь со стороны д. №55 проезда Рокоссовского при повороте на пр-т Рокоссовского не уступил дорогу велосипедисту 2004 года рождения, который пересекал проезжую часть по велопереезду на разрешающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля, - рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД г. Минска Ангелина Волосарь.

В итоге машина сбила ребенка, его отвезли в больницу. На месте аварии работают сотрудник ГАИ, которым предстоит выяснить обстоятельства случившегося.