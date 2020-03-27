Audi и Mercedes выпустили раскраски для сидящих на карантине

Немецкие Audi и Mercedes решили помочь разнообразить досуг людям, сидящим на карантине из-за вспышки нового коронавируса. Автопроизводители выпустили бесплатные раскраски.





Audi предложила скучающим в изоляции электронную раскраску Color You Passion. Это pdf-файл с 13 картинками, которые можно распечатать или раскрашивать прямо на компьютере в любом графическом редакторе, пишет motor.

В книге как раритетные, так и современные модели Audi: Horch 830, Audi Quattro, Audi R8 и другие.

Mercedes-Benz в свою очередь предложил для раскраски 34 модели — 190 SL, AMG GT, Sprinter, концепта Vision AVTR и другие.















