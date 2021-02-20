«Атлетико» потерпел поражение в матче чемпионата Испании впервые с 12 декабря

Буквально 17 февраля эти команды провели перенесенный матч второго тура в Валенсии, закончившийся вничью – 1:1. Этот результат был тревожным звоночком для мадридцев. Но, как выяснилось сегодня, они не сделали правильные выводы из той осечки.Подопечные Диего Симеоне почти весь матч «провисели» на воротах «Леванте», превзошли его по основным статистическим показателям (процент владения мячом – 55 на 45, удары – 28:6, в створ ворот – 11:2, угловые – 12:2), а опасных моментов создали столько, что их, пожалуй, могло бы хватить на несколько игр. Но при этом ни одного мяча не забили, а сами дважды пропустили.Авторами голов в поединке стали Хосе Моралес (30-я минута) и Хорхе де Фрутос (90+5).Также к настоящему моменту состоялись еще два матча тура. «Бетис» взял верх над «Хетафе» – 1:0. А «Эльче» с таким же счетом сломил сопротивление «Эйбара».Турнирную таблицу, несмотря на сегодняшнее поражение, продолжает возглавлять «Атлетико», имеющий 55 очков. Ближайшими преследователями «индейцев» являются «Реал» (49), «Барселона» (46) и «Севилья» (45).В списке бомбардиров лидирует уругвайский форвард «Атлетико» Луис Суарес, отличившийся 16 раз. На один мяч меньше забил лидер «Барселоны» Лионель Месси.