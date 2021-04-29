В состоявшемся в Бильбао поединке 33-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» и «Вальядолид» разошлись боевым миром – 2:2.
По ходу матча хозяева поля, в целом показавшие более содержательный футбол, дважды вели в счете (1:0, 2:1), но оба раза позволили сопернику восстановить статус-кво, причем во второй раз пропустили всего за несколько минут до окончания основного времени игры.
Авторами забитых мячей в составе «Атлетика» стали Хон Морсильо (14-я минута) и Рауль Гарсия (76), а у «Вальядолида» отличились Фабиан Орельяна (70) и Шон Вайссман (85).
Турнирную таблицу Примеры возглавляет «Атлетико», имеющий на своем счету 73 очка. Вслед за «индейцами» в группе лидеров последовательно идут «Реал» (71 балл), «Барселона» (71) и «Севилья» (70). Именно эти четыре команды и распределят между собой три комплекта наград, определив четвертого лишнего.
В списке бомбардиров на первом месте находится капитан «Барселоны» Лионель Месси, который забил 25 мячей. На четыре взятия ворот меньше на своем счету имеет нападающий «Реала» Карим Бензема.
Фото: twitter.com/Athletic_en
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«Атлетик» и «Вальядолид» сыграли вничью в матче Примеры
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