«Аталанта» разгромила «Болонью» в матче Серии А

«Болонья», увязнувшая в середине турнирной таблицы, по сути, может докатывать концовку чемпионата на спущенных колесах. А вот «Аталанта», которая ведет ожесточенную борьбу за медали, очень сильно нуждается в очках. И в отчетной игре команда из Бергамо не подвела своих болельщиков, одержав более чем убедительную викторию.Авторами забитых мячей стали Руслан Малиновский (22-я минута), Луис Муриэль (44, с пенальти), Ремо Фройлер (57), Дуван Сапата (59) и Алексей Миранчук (73).Отметим, что на 49-й минуте с поля был удален нидерландский полузащитник команды гостей Джерди Шутен, из-за чего «Болонья» почти целый тайм играла в численном меньшинстве.Остальные матчи тура, сыгранные 24–25 апреля, закончились следующим образом: «Дженоа» – «Специя» – 2:0, «Парма» – «Кротоне» – 3:4, «Сассуоло» – «Сампдория» – 1:0, «Беневенто» – «Удинезе» – 2:4, «Фиорентина» – «Ювентус» – 1:1, «Интер» – «Верона» – 1:0, «Кальяри» – «Рома» – 3:2.Обратим внимание на очковые потери «Ювентуса» и Ромы», а также очередную победу «Интера», сделавшего тем самым еще один шаг к чемпионству.«Интер» возглавляет таблицу с 79 очками. Вслед за ним в группе лидеров последовательно располагаются «Аталанта» (68 баллов), «Милан» (66), «Ювентус» (66), «Наполи» (63), «Лацио» (58) и «Рома» (55).В списке бомбардиров лидирует португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший 25 мячей.