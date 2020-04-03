Астрономы зафиксировали "раздвоение" первой межзвездной кометы

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, — говорят ученые.Дэвид Джуитт, астроном из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (США), и его коллеги уже почти полгода ведут наблюдения за этим небесным телом, используя ряд наземных телескопов и орбитальную обсерваторию Hubble, получающую снимки 2I/Borisov раз в неделю по мере ее движения к границам Солнечной системы.В конце марта, как пишут Джуитт и его коллеги, они стали свидетелями крайне необычного изменения в облике кометы — из одной яркой точки, которую можно увидеть на снимках, полученных 23 марта и раньше, она превратилась в более продолговатый объект, состоящий из двух компонентов.Как предполагают исследователи, подобное изменение в ее форме означает, что ядро кометы Борисова, скорее всего, раскололось на две неравные части. Одна из них была выброшена за пределы гравитационной "сферы влияния" этого межзвездного небесного тела.В этом отношении 2I/Borisov похожа на многие небесные тела Солнечной системы, в частности, на кометы Шумейкеров-Леви 9 и Швасманна-Вахмана, расколовшиеся на несколько частей в 1992-м и 1995-м году. В первом случае комета разрушилась под действием притяжения Юпитера, а во втором — света Солнца. Как правило, этот процесс приводит к тому, что яркость кометы резко снижается и ее обломки становятся невидимыми для наблюдателя.Первая межзвездная комета 2I/Borisov была открыта 30 августа прошлого года российским астрономом Геннадием Борисовым. По текущим оценкам астрономов, она обладает относительно заурядными размерами и химическим составом, а текущая скорость ее движения составляет около 30 км/с. Диаметр ее ядра не превышает одного километра, а сама комета содержит в себе много пыли и органики.В начале декабря прошлого года она сблизилась со светилом на минимальное расстояние — 305 миллионов километров, а затем начала возвращаться в межзвездную среду. В отличие от первого подобного объекта, астероида Оумуамуа, комета Борисова была открыта астрономами еще до того, как она успела сблизиться с Землей и Солнцем. Это дало ученым время на подготовку к ее визиту и детальному изучению при помощи наземных и космических телескопов.