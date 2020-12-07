Астрологи рассказали, для каких знаков зодиака 2021 год будет белой полосой

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накроет волной любви, ведь они так давно мечтали о семейном счастье. Мечты сбываются! Этим людям предначертана судьбоносная встреча с человеком, который подарит много любви, тепла и заботы. Новые отношения будут наполнены взаимопониманием, нежностью и поддержкой. А те Раки, которые уже состоят в паре, ощутят положительную динамику – все проблемы в их отношениях заберет с собой этот год. А еще, согласно звездам, к концу 2021-го в жизни Раков возможно такое важное событие, как бракосочетание.ждет «перерождение». Грусть и апатию они не возьмут с собой в новый год. И если раньше эти люди утопали в депрессии, то теперь наоборот – будут излучать позитив и заряжать им окружающих. Самые важные перемены в первую очередь коснутся внутреннего мира. Овны обретут уверенность и спокойствие, наведут порядок в своих мыслях, обретут осознание того, как нужно двигаться дальше. Для них этот год – идеальная возможность, чтобы поменять не только свою жизнь, но и помочь в этом своим близким и родным.наконец-то смогут сбросить напряжение и получать от жизни удовольствие. Много хороших перемен прогнозируют этим людям в профессиональном плане. Главное здесь – верить в свои силы и избавляться от мыслей, которые снижают их самооценку. Если Козероги будут активными и легкими на подъем, получат приятный сюрприз.