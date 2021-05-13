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  2. Астрологи назвали знаки зодиака, которым крупно повезет до конца мая

Астрологи назвали знаки зодиака, которым крупно повезет до конца мая

Представителей четырех знаков зодиака ждет белая полоса до конца мая. Об этом сообщает УНИАН.


Скорпион

Эти люди – обладатели фантастической интуиции. Полагаясь на нее, Скорпионы могут спрогнозировать ход событий и решить, как им лучше поступить. И, как известно, в большинстве случаев их догадки оказываются верными. Так будет и на протяжении всего мая, поэтому астрологи рекомендуют прислушиваться к себе, чтобы поймать удачу за хвост. 

Стрелец

Безусловно, в мае Стрельцов судьба будет баловать. Но следует учесть и их оптимизм, который помогает программировать жизнь на позитивные изменения. Так, в ближайшие недели этих людей будут ждать только самые приятные новости. 

Рыбы

У Рыб интуиция невероятно сильна, что позволяет им делать правильный выбор даже в сложных вопросах и ситуациях. Эти люди довольно часто выигрывают в лотерею. Согласно звездам, в мае им следует попытать удачу в легких деньгах. 

Овен

Представители этого знака любят рисковать, а их поступки способны изрядно потрепать нервы как им самим, так и окружающим. Однако риск – благородное дело, и в конце концов Овнам удается поднимать бокалы шампанского после успешно выполненного дела. В мае таких возможностей у Овнов будет достаточно много. 

Фото: pixabay.com
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