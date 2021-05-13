Представителей четырех знаков зодиака ждет белая полоса до конца мая. Об этом сообщает УНИАН.
Скорпион
Эти люди – обладатели фантастической интуиции. Полагаясь на нее, Скорпионы могут спрогнозировать ход событий и решить, как им лучше поступить. И, как известно, в большинстве случаев их догадки оказываются верными. Так будет и на протяжении всего мая, поэтому астрологи рекомендуют прислушиваться к себе, чтобы поймать удачу за хвост.
Стрелец
Безусловно, в мае Стрельцов судьба будет баловать. Но следует учесть и их оптимизм, который помогает программировать жизнь на позитивные изменения. Так, в ближайшие недели этих людей будут ждать только самые приятные новости.
Рыбы
У Рыб интуиция невероятно сильна, что позволяет им делать правильный выбор даже в сложных вопросах и ситуациях. Эти люди довольно часто выигрывают в лотерею. Согласно звездам, в мае им следует попытать удачу в легких деньгах.
Овен
Представители этого знака любят рисковать, а их поступки способны изрядно потрепать нервы как им самим, так и окружающим. Однако риск – благородное дело, и в конце концов Овнам удается поднимать бокалы шампанского после успешно выполненного дела. В мае таких возможностей у Овнов будет достаточно много.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
8214
Астрологи назвали знаки зодиака, которым крупно повезет до конца мая
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter