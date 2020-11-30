Астролог рассказала, что ждет каждый знак в декабре

Астролог и писательница Мекка Вудс составила гороскоп для всех знаков на следующий месяц. Эксперт считает, что в декабре нужно подавлять эгоизм и быть более внимательными к другим людям, сообщает РИА Новости.
В декабре Овны узнают много нового, им звезды предсказывают личностный рост и неожиданные возможности. Но не стоит забывать бороться с высокомерием и эгоизмом, чтобы притягивать к себе только хороших людей и позитив.
Тельцам предстоит отпустить обиды, разобраться в своих (возможно, спрятанных далеко) чувствах и справиться с мешающими жить эмоциями. Такой шаг необходим.
В предстоящем месяце у Близнецов могут закончиться длительные отношения – любовные или партнерские. Но разрыв станет трамплином и поможет в достижении глобальных целей. Возможна и встреча с человеком, который их очень поддержит.
Если Раки недооценивали свои способности и постоянно пребывали в сомнениях, то в декабре есть все шансы продвинуться в карьере и обрести уверенность в себе. Также рекомендуется уделить внимание здоровью.
В декабре в личной жизни Львов произойдет много интересного. Может появится особенный человек, который наполнит жизнь романтикой – она так необходима сейчас представителям этого знака.
В приоритете у Дев в декабре – дом и семья. У некоторых представителей этого знака может ожидаться прибавление в семействе (пусть даже появление домашних питомцев). Покупка недвижимости или переезд также могут произойти в декабре. Но в любом случае стабильность и чувство удовлетворенности – основные темы для Дев. Вероятно, они получат новую и высокооплачиваемую работу.
Весам пора все пересмотреть и взглянуть на себя со стороны. Декабрь – подходящее время для того, чтобы поверить в себя и рискнуть. И не бойтесь расслабляться – чрезмерная сосредоточенность мешает быть счастливыми.
Скорпионам тоже не помешают перемены. Можно поменять работу – такие мысли давно их терзают. Даже в случае если они останутся без работы, в скором времени судьба преподнесет приятный сюрприз и новое занятие. Но вот то, как все сложится, будет зависеть только от них самих.
Декабрь – время Стрельцов. Для них предстоящий месяц станет прорывом, которого они ждали весь год. Двигаться вперед они будут осознанно, причем удача всегда будет рядом. Но при этом они не забудут о своих близких: первый зимний месяц будет наполнен теплыми эмоциями и впечатлениями.
Концентрация и внимание должны быть в приоритете у Козерогов. Астролог советует им спокойно и легко отпускать то, что уходит из их жизни. Она считает, что впереди этих людей ждет лучшее.
Водолеи осознают, что та тяжесть и тоска, которые они ощущали последнее время, начнут их покидать. Возможно, им в этом помогут знакомые или те, кому они симпатичны. Главное, не сравнивать себя с другими и не жертвовать собой ради кого-то или чего-то.
В декабре Рыб ждет большой скачок в профессиональном плане. Пришло время для интересных возможностей. Важно верить в себя и не сдаваться. Тогда Рыбы достигнут поставленных целей и будут уверены не только в своих силах, но и в людях, с которыми находятся в партнерских отношениях.
Фото: gorobzor.ru
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Астролог рассказала, что ждет каждый знак в декабре
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