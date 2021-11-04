AstraZeneca отозвала заявку на одобрение вакцины в Швейцарии

Надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic сообщил, что компания больше не запрашивает маркетинговое разрешение для своего препарата и отозвала заявку на получение разрешения на использование вакцины COVID-19, которую подала в Swissmedic в октябре 2020 года.Отмечается, что на данный момент у швейцарских медицинских властей нет новых заявок на получение разрешений на использование вакцины от коронавируса, ожидающих рассмотрения.Сейчас в стране одобрены вакцины Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.