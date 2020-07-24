Украинские артисты после участия в «Славянском базаре» поблагодарили Витебск за гостеприимство

На завершившемся недавно «Славянском базаре» возродилась добрая традиция - снова стал проходить концерт мастеров искусств Украины. Ирина Билык, Таисия Повалий, Николай Гнатюк, квартет «Гетьман», мегапопулярная в Европе группа Kazka, экстравагантный проект Luiku, «танцующая» и «летающая» скрипачка Kadi просто-таки покорили фестивальную публику.

Теплый прием нашел отклик в сердцах украинских артистов, выходивших на сцену Летнего амфитеатра. Чтобы поблагодарить фестивальную столицу за гостеприимство, они подарили 5 фортепиано Витебскому государственному музыкальному колледжу имени Ивана Соллертинского.

Из-за пандемии артисты на карантине. Поэтому подарок вручал генеральный продюсер и главный режиссер концерта «С Украиною в сердце!» заслуженный деятель искусств Украины Роман Недельский:

- Я благодарен за то, что на «Славянском базаре» прошел День украинской культуры. До сих пор его участники шлют видеообращения на мой мобильный, где благодарят витебскую публику за гостеприимство. Что же касается подарка, то нам хочется, чтобы он стал началом красивой традиции. Чтобы артисты, приезжающие на фестиваль, оставляли о себе в Витебске добрую память, чтобы помогали этому замечательному городу развиваться, растить хороших музыкантов, которые впоследствии будут прославлять славянскую культуру.

О подарке, пожалуй, стоит рассказать подробнее. Это - фортепиано «Беларусь», которые считаются инструментами европейского уровня. Министр культуры Беларуси Юрий Бондарь, также приехавший в Витебск, отметил, что сегодня по программе «Культура Беларуси» эти инструменты централизовано поставляются во все учебные заведения:

- Это - брэнд и гордость нашей страны. В силу экономических обстоятельств в 90-е годы их производство было утрачено. Но благодаря инициативе Президента, благодаря группе мастеров и энтузиастов, снова было возобновлено. Мне кажется, подарок более чем уместный, так как поможет качественнее проводить учебный процесс в музыкальном колледже.

В учебном заведении, где из 160 воспитанников четверть играет на фортепиано, с этим мнением согласны.