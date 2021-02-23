В этот четверг, 25 февраля, на сцене Дворца культуры ветеранов состоится концерт детской студии при ансамбле «Хорошки». Поддержат подрастающее поколение своим выступлением признанные мастера сцены – артисты «Хорошек».
Зрители увидят номера из золотого фонда ансамбля: «Витебская полька», «Ойра», «Пава», «Веселуха». Вокально-инструментальная группа ансамбля порадует композициями «Весна-красна», «Калина-ягода», «Орешинка», «Хорошуха» и инструментальным номером виртуозного исполнения «Гармошечные наигрыши».
– Отдельным сюрпризом станет задорный номер «Местечковый дирижер» с участием заслуженного артиста Федора Балабайко, оркестровой группы ансамбля «Хорошки» и воспитанников детской студии, – сообщили в ансамбле.
Детская хореографическая студия при ансамбле была основана еще в 1987 году. Это позволило воспитать для «Хорошек» целую плеяду замечательных высокопрофессиональных артистов. 25 февраля на сцену Дворца культуры ветеранов выйдет нынешнее поколение талантливых и трудолюбивых воспитанников студии, среди которых, возможно, есть и будущие звезды народного танца.
Фото пресс-службы ансамбля
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Артисты «Хорошек» выступят с воспитанниками детской студии
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