Артисты «Хорошек» выступят с воспитанниками детской студии

Зрители увидят номера из золотого фонда ансамбля: «Витебская полька», «Ойра», «Пава», «Веселуха». Вокально-инструментальная группа ансамбля порадует композициями «Весна-красна», «Калина-ягода», «Орешинка», «Хорошуха» и инструментальным номером виртуозного исполнения «Гармошечные наигрыши».– сообщили в ансамбле.Детская хореографическая студия при ансамбле была основана еще в 1987 году. Это позволило воспитать для «Хорошек» целую плеяду замечательных высокопрофессиональных артистов. 25 февраля на сцену Дворца культуры ветеранов выйдет нынешнее поколение талантливых и трудолюбивых воспитанников студии, среди которых, возможно, есть и будущие звезды народного танца.Фото пресс-службы ансамбля