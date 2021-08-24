Артем Рыбак: необходимо усиливать роль реального сектора в подготовке кадров

Об этом на Республиканском педагогическом совете заявил директор филиала «Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе» учреждения образования «Республиканский институт профессионального образования» Артем Рыбак:

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– При всех мерах поддержки профессионального образования со стороны государства необходимо усиливать и роль организаций реального сектора в подготовке кадров независимо от формы собственности. Если предприятия будут активнее участвовать в профориентации, то они смогут заинтересовать молодежь и показать возможности для их профессиональной реализации. И, как следствие, молодые люди будут поступать в учреждения образования более осознанно. Специалисты предприятия должны активнее участвовать в разработке содержания образовательных программ, образовательном процессе и аттестации. Молодым специалистам, которые приходят на работу на предприятия, тоже надо уделять больше внимания.

По словам Артема Рыбака, на современном рынке труда востребованы креативные, мобильные специалисты. Повышению престижа профессионального образования помогает участие Беларуси в международном движении WorldSkills.

– За шесть лет участия нашей страны в международных чемпионатах профессионального мастерства и проведения национальных и региональных конкурсов существенно повысился уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, обновилось содержание специальностей, оснащение мастерских и лабораторий колледжа. В учебный процесс внедрены новейшие технологии, применяемые в промышленном секторе, – рассказал Артем Рыбак.

В качестве примера он привел профессии инженера-технолога, наладчика и оператора станков с программным управлением, которые раньше выполняли различные задачи, а сегодня функционально объединились в одну профессию.