«Арсенал» уступил « Эвертону» в матче Премьер-лиги

«Канониры» имели преимущество, превзошли соперника по всем основным статистическим показателям (процент владения мячом – 59 на 41, удары – 14:8, в створ ворот – 3:1, угловые – 7:3) и в целом не заслуживали поражения. Однако уступили из-за неуклюжих действий голкипера Бернда Лено, на счет которого был записан автогол (76-я минута).Оказавшись в положении уступающей стороны, «Арсенал» усилил давление на ворота ливерпульцев, но уйти от поражения не смог.Лондонская дружина потерпела девятое домашнее поражение в нынешнем сезоне, что является повторением худшего результата команды с сезона-1929/1930.Турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу возглавляет «Манчестер Сити», имеющий 77 очков. Вслед за подопечными Хосепа Гвардиолы в верхней половине таблицы последовательно располагаются «Манчестер Юнайтед» (66 баллов), «Лестер» (59), «Челси» (55), «Вест Хэм» (55), «Тоттенхэм» (53), «Ливерпуль» (53), «Эвертон» (52), «Арсенал» (46) и «Лидс» (46).В списке бомбардиров лидирует форвард «Тоттенхэма» Харри Кейн, забивший 21 мяч. На два гола меньше на своем счету имеет египетский нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах.