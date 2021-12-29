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  2. Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судебных разбирательств

Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судебных разбирательств

Американский актер Арнольд Шварценеггер в новый год вступит холостяком. Спустя десять лет судебных разбирательств знаменитость наконец разводится со своей супругой Марией Шрайвер, пишет РИА Новости


Супруги так долго разводились потому, что у них не было мотивации развестись сию же минуту. Кроме того, им необходимо было разделить многочисленное имущество, так как у Арнольда и Марии не было брачного договора. 

Напомним, пара рассталась еще десять лет назад после того, как жена Шварценеггера узнала о том, что у него есть внебрачный ребенок. 
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Фото: РЕЙТЕР
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