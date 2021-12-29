Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой после десяти лет судебных разбирательств

Супруги так долго разводились потому, что у них не было мотивации развестись сию же минуту. Кроме того, им необходимо было разделить многочисленное имущество, так как у Арнольда и Марии не было брачного договора.Напомним, пара рассталась еще десять лет назад после того, как жена Шварценеггера узнала о том, что у него есть внебрачный ребенок.