Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат

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РИА Новости

Он заявил, что в ходе операции десятки талибов были уничтожены и ранены. Отмечается, что в Герате начаты наступательные операции и другие части провинции вскоре будут освобождены.Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан". Последние овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.