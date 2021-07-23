Правительственные силы Афганистана освободили от боевиков радикального движения "Талибан" район Карух в провинции Герат на западе страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минобороны Фавада Амана.
Фото: РИА Новости
Он заявил, что в ходе операции десятки талибов были уничтожены и ранены. Отмечается, что в Герате начаты наступательные операции и другие части провинции вскоре будут освобождены.
Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан". Последние овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города.
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Армия Афганистана освободила от талибов район в провинции Герат
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