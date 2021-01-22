Армения и Беларусь подчеркнули важность диалога для укрепления торгово-экономического взаимодействия

Как рассказали в МИД, на встрече стороны отметили высокую эффективность и заинтересованный характер сотрудничества Беларуси и Армении по широкому кругу вопросов.Также собеседники подчеркнули важность продолжения активного диалога в целях укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия.Фото пресс-службы правительства Армении