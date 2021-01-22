По случаю начала дипломатической миссии Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Армении Александр Конюк был принят Премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Как рассказали в МИД, на встрече стороны отметили высокую эффективность и заинтересованный характер сотрудничества Беларуси и Армении по широкому кругу вопросов.
Также собеседники подчеркнули важность продолжения активного диалога в целях укрепления двустороннего торгово-экономического взаимодействия.
Фото пресс-службы правительства Армении
Опубликовано:
493
Армения и Беларусь подчеркнули важность диалога для укрепления торгово-экономического взаимодействия
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter