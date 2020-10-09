Мероприятие состоится сегодня, 9 октября, пишет ТАСС.
На фото здание МИД РФ
Стороны подтвердили, что в консультациях будут участвовать министры иностранных дел от каждой страны.
– Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве. Идет активная подготовка, – сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее министр иностранных дел Франции объявил, что встречи по Нагорному Карабаху под эгидой Минской группы ОБСЕ состоятся в Женеве 8 октября, а в Москве – 12 октября. Напомним, что переговоры по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта проходят в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Странами – сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
Ситуация в Нагорном Карабахе вновь обострилась 27 сентября.
Фото: ТАСС
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Армения и Азербайджан будут участвовать в консультациях в Москве
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