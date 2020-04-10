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Археологи открыли ранее неизвестную часть храма Рамзеса II в Абидосе

Египетские и американские археологи обнаружили в Абидосе ранее неизвестные складские помещения знаменитого храма Рамзеса II, а также ритуальные дары, погребенные в его основании перед постройкой, пишет ТАСС.

© Wikimedia Commons

"Погребенные дары включали пищу, таблички с тронным именем Рамзеса II, уменьшенные медные копии строительных инструментов, глиняную посуду, покрытую иероглифами, а также овальные точильные камни из кварцита", — рассказал генеральный секретарь Высшего совета по делам древностей Египта Мустафа Вазири.

Помимо этого, ученые открыли фундамент и фрагменты стен десяти крупных складских помещений, которые представляли собой часть храмового комплекса. Внутри них, как предполагают археологи, хранилось зерно, подношения, а также другой провиант и различные товары. По словам Вазири, эти открытия серьезно меняют представления ученых о том, как выглядел храмовый комплекс Абидоса в эпоху Нового царства, на которую пришелся пик могущества Древнего Египта.

Что интересно, внутри стен этих помещений исследователи открыли небольшие ниши, в которые были спрятаны различные подношения, в том числе черепа и кости священных быков, а также другие дары, которые относятся к значительно более поздней эпохе — Птолемеевскому Египту. Их обнаружение, как считают исследователи, говорит о том, что этот храм, а также сама фигура Рамзеса II продолжали служить предметом поклонения и через тысячи лет после смерти фараона.

Как отметил Самех Искандер, руководитель раскопок из Нью-Йоркского университета (США), особенно важным для археологов стало то, что они открыли таблички с именем Рамзеса II. Эти таблички подтвердили, что этот храм был построен именно во время правления этого фараона, а не его отца, Сети I, как предполагали некоторые египтологи.

Храм Рамзеса II — один из самых небольших, но при этом известных ритуальных комплексов, которые были построены на территории древнеегипетского города Абидос во времена фараонов Нового царства. Он был посвящен обожествленному Рамзесу II и его отцу Сети I, а также Осирису, Гору и другим ключевым египетским божествам. Его стены покрыты множеством барельефов, а на одной из них сохранилась поэма, которая рассказывает о победе египтян над хеттами в знаменитой битве при Кадеше.
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