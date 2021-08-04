Археологи нашли 2400-летние фрукты в египетском затопленном городе

На месте древнего затонувшего города Тонис-Гераклион у побережья Египта были обнаружены плетеные корзины, наполненные с фруктами, возрастом 2,4 тыс. лет, сообщает CNN.
На месте затопленного города были найдены остатки греческого кургана, который имеет длину около 60 м и ширину 8 м и с виду похож на остров, окруженный каналами. Находка подтверждает, что греческие торговцы и наемники были в Тонис-Гераклионе и строили свои святилища у массивного храма Амона.
В найденных корзинах были виноградные косточки и плоды африканской пальмы, которые часто встречаются в гробницах. Также во время экспедиции в другом районе города археологи нашли затопленную древнюю галеру, которая была пришвартована около храма и затонула, когда он был разрушен.
- Находки галер этого периода являются очень редкими. Единственный другой пример - корабль "Марсала" (235 г. до н.э.). До этого открытия эллинистические корабли этого типа были полностью неизвестны археологам, - рассказал морской археолог Франко Годдио.
В древности Тонис-Гераклион считался самым крупным средиземноморским портом. Его затопило из-за землетрясений и цунами. Команда Европейского института подводной археологии во главе с французским морским археологом Франком Годдио на протяжении нескольких лет занимается изучением этого района.
Фото: EFE