В аптечке каждого путешественника должны быть лекарства, необходимые в неприятных ситуациях, с которыми можно столкнуться в отпуске. Основной перечень таких препаратов в эфире программы "О самом главном" назвал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.
Специалист сообщил, что для поездки на море нужно собрать аптечку, в которую обязательно следует положить лекарство от "морской болезни", антигистаминные препараты, жаропонижающие, бинты, пластыри и антисептические средства.
– Перелеты, поездки на поездах и автомобилях, путешествия на водном транспорте могут сопровождаться тошнотой, головокружением, а иногда даже потерей сознания. Чтобы этого избежать, надо запастись средствами, которые снимают перечисленные симптомы. В обязательном порядке в дорожной аптечке должны быть антигистаминные средства, поскольку аллергия в поездке может возникнуть очень часто. Это может быть реакция на необычные продукты питания, непривычные растения или, например, на укус насекомых. Многие отдыхающие загорают с утра до вечера, в результате получают солнечные ожоги разной степени тяжести. Поэтому защищать кожу нужно обязательно. Жаропонижающие средства и препараты от отравления также обязательно должны быть в аптечке. Антисептики, бинт и пластырь для людей, отдыхающих с детьми, незаменимы, так как раны и ссадины на отдыхе – обычное дело. Особое внимание хочется уделить взрослым путешественникам и людям с ишемическими заболеваниями сердца. Не забудьте взять препараты, которые они принимают каждый день: от давления, заболеваний сердца, сосудов и легких. Убедитесь, что положили этих лекарств в достаточном количестве, – рассказал Сергей Агапкин.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
1118
Аптечка в отпуск: медик привел обязательный список лекарств для отдыха на море
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter