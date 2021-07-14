Американская корпорация Apple выпустила внешний беспроводной магнитный аккумулятор MagSafe Battery Pack для зарядки смартфонов iPhone 12. Информация о товаре с возможностью предзаказа появилась в интернет-магазине компании в США, сообщает ТАСС.
Беспроводное зарядное устройство крепится к смартфону при помощи встроенных в задней стенке устройства магнитов. На сайте компании поясняют, что отсоединить его можно легким движением руки.
Цена портативной зарядки на сайте компании – $99. По информации телеканала CNBC, поставки гаджета стартуют со следующей недели.
Для устройства доступна и реверсивная зарядка: аккумулятор можно подзарядить от телефона, который также подключен к питанию. Возможна и обратная ситуация: заряжаться будет смартфон от подключенного к электропитанию аккумулятора. Компания обращает внимание, что гаджет сможет взаимодействовать только с операционной системой iOS 14.7 и выше.
Фото: ixbt.com
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Apple представила внешний аккумулятор MagSafe для iPhone 12
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