Американская корпорация представила новые полноразмерные беспроводные наушники AirPods Max, сообщает ТАСС.
По заявлению производителей, AirPods Max получили микросхему H1 и передовое программное обеспечение, а также адаптивный эквалайзер, активное шумоподавление, режим прозрачности и объемный звук.
При помощи специального механизма каждый амбушюр уравновешивает и распределяет давление чашки уха и позволяет им независимо поворачиваться и вращаться в соответствии с уникальными контурами головы пользователя. AirPods Max оснащены специальными оптическими датчиками, которые самостоятельно определяют, когда они находятся на голове пользователя. Тем самым они воспроизводят или останавливают звук, когда пользователь поднимает одну чашку для ушей или вовсе снимает наушники.
Отмечается, что гарнитура отличается длительным временем автономной работы: заряда аккумулятора должно хватить на 20 часов пользования. В комплекте также идет тонкий чехол, который переводит гаджет в режим сверхнизкого потребления.
Наушники будут представлены в пяти цветах, включая "серый космос", серебристый, зеленый, "голубое небо" и розовый. Стоимость AirPods Max составит 549 долларов.
Фото: apple.com
Опубликовано:
611
Apple представила новые беспроводные наушники AirPods Max
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter