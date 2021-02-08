Apple планирует остановить выпуск Iphone 12 mini из-за низкого спроса

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Такое мнение озвучивают аналитики компании JP Morgan Chase.Раньше уже снижались объемы производства iPhone 12 mini с 11 миллионов экземпляров до 9. Тем не менее самый доступный Iphone 12 поколения не так популярен среди пользователей: его выпуск могут прекратить примерно через полгода.Также, согласно прогнозу JP Morgan Chase, в этом году может не выйти новый Iphone SE.Будущее Iphone 13 пророчат успешное. Apple может выпустить 80–90 миллионов смартфонов. Компания выпустила порядка 76 миллионов экземпляров.