В связи с низким спросом на смартфон Iphone 12 mini Apple рассматривает вопрос о прекращении производства устройства во второй половине 2021 года.
Фото: ixbt.com
Такое мнение озвучивают аналитики компании JP Morgan Chase.
Раньше уже снижались объемы производства iPhone 12 mini с 11 миллионов экземпляров до 9. Тем не менее самый доступный Iphone 12 поколения не так популярен среди пользователей: его выпуск могут прекратить примерно через полгода.
Также, согласно прогнозу JP Morgan Chase, в этом году может не выйти новый Iphone SE.
Будущее Iphone 13 пророчат успешное. Apple может выпустить 80–90 миллионов смартфонов. Компания выпустила порядка 76 миллионов экземпляров.
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Apple планирует остановить выпуск Iphone 12 mini из-за низкого спроса
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