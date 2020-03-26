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Apple может отложить выпуск iPhone 5G

Компания Apple может отложить выпуск смартфонов iPhone 5G из-за ситуации с распространением коронавируса, сообщает Nikkei Asian Review.


Источники издания утверждают, что Apple намерена сместить сроки выхода линейки 5G на несколько месяцев, опасаясь снижения мирового спроса и нарушения графика работы над новинкой из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости. Решение относительно сроков выхода новинки должно быть принято не позднее мая.

Как мы сообщали, мировые продажи смартфонов в феврале сократились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 62 миллиона проданных телефонов. Больше всего в мире было куплено смартфонов Samsung — 18,2 миллиона, Apple на втором месте с показателем 10,2 миллиона.

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Фото: РЕЙТЕР
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