Руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой» Анжелика Пузанкова прокомментировала ночные беспорядки:
Фото: БЕЛТА
– Сегодня с самого утра начали уборку всего, что осталось на улицах после ночных бесчинств. Что увидели? Сломанные скамейки, вырванные с бетоном заборчики, погнутые и перевернутые цветочные конструкции, вывернутые кашпо, цветы, которые были уже безвозвратно испорчены… Грузили, вывозили. Убирали оторванную накрывную плитку. Насколько это возможно, приводили цветники в порядок. Сумма ущерба только по нашему предприятию на одной улице Притыцкого – более 4 тысяч рублей! За одну ночь!.. Обидно не только за наш труд. За город. Ведь мы все платим налоги, которые идут на благоустройство. Я так считаю: воспитанные люди там, где живут, не сорят. И не ломают то, что не строили… В своей квартире, наверное, такое не устраивают. Если есть что сказать, нужно всегда проводить переговоры, а не заниматься таким безобразием. А Минск – это наш общий дом. Город, который мы любим. Человек, который любит свой дом, постарается, чтобы в нем было хорошо, аккуратно, чисто и красиво.
Опубликовано:
3475
Анжелика Пузанкова о ночных беспорядках: Воспитанные люди там, где живут, не сорят
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter