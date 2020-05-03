Антопольская ватно-прядильная фабрика переориентировалась на выпуск антисептических салфеток

Фото:

zarya.by

На предприятии в 2017 году заработала линия по производству одноразовых влажных салфеток для сельского хозяйства. В связи с эпидемиологической обстановкой Антопольская фабрика переориентировалась на выпуск средств защиты., - рассказал Геннадий Радчук.В упаковке 100 салфеток размером 25х25 см, которые пропитаны 70-процентным спиртом. Они подходят как для обработки рук, так и различных поверхностей., - подчеркнул директор предприятия.История ватно-прядильной фабрики началась в 1944 году с образования Антопольского райкомбината. В его состав входили кирпичные заводы, столярные и швейные мастерские, мельницы, кузни, электростанция. В 2003 году предприятие приобрело самостоятельность и акционировалось. Сейчас ОАО специализируется на производстве нетканых материалов, швейных изделий, пряжи, влажных салфеток для сельского хозяйства.