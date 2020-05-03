Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.41
EUR: 2.63
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Антопольская ватно-прядильная фабрика переориентировалась на выпуск антисептических салфеток

Антопольская ватно-прядильная фабрика переориентировалась на выпуск антисептических салфеток

Антопольская ватно-прядильная фабрика Дрогичинского района переориентировалась на выпуск влажных косметических салфеток с антимикробным эффектом, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Геннадий Радчук.

Фото: zarya.by

На предприятии в 2017 году заработала линия по производству одноразовых влажных салфеток для сельского хозяйства. В связи с эпидемиологической обстановкой Антопольская фабрика переориентировалась на выпуск средств защиты. "Организация труда заняла мало времени: мы переоснастили оборудование буквально за два-три часа. На линии стали делать салфетки с пропитыванием спиртосодержащей жидкостью. Больше времени потребовалось на изготовление документации, но необходимые разрешения получили в сжатые сроки", - рассказал Геннадий Радчук.

В упаковке 100 салфеток размером 25х25 см, которые пропитаны 70-процентным спиртом. Они подходят как для обработки рук, так и различных поверхностей.

"Пока выпускаем продукцию в две смены, за это время с конвейера сходит 2 тысячи упаковок. Если спрос будет расти, готовы трудиться и в три смены. Усиливаем работу, чтобы помочь стране в борьбе с коронавирусом", - подчеркнул директор предприятия.

История ватно-прядильной фабрики началась в 1944 году с образования Антопольского райкомбината. В его состав входили кирпичные заводы, столярные и швейные мастерские, мельницы, кузни, электростанция. В 2003 году предприятие приобрело самостоятельность и акционировалось. Сейчас ОАО специализируется на производстве нетканых материалов, швейных изделий, пряжи, влажных салфеток для сельского хозяйства.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Только факты. Подпишись на SB.BY
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Совещание у Лукашенко, седьмой тур ЧБ по футболу и прыжки с парашютом в Могилеве. Главное за воскресенье
Товарооборот Беларуси и Польши составляет более 3 миллиардов долларов в год
Гороскоп на 5 мая
Назван примерный срок возобновления международных рейсов
Футболисты «Шахтера» разгромили «Ислочь» в заключительном матче 7-го тура чемпионата Беларуси
Свыше 800 тысяч рублей перечислено в профсоюзный фонд по страхованию медиков
США намекнули на неслучайный характер исчезновения Ким Чен Ына
Беспроводные наушники Samsung Galaxy BudsX смогут проигрывать музыку без смартфона
Трамп анонсировал новый показ фильма об украинском Майдане
БАТЭ обыграл «Неман» в 1000-м матче в истории клуба
мнение
Вадим Гигин
Первомайские зарницы пандемии
В Гомеле предприниматель обманул 14 человек на 76 тысяч рублей
В Минской области введено в эксплуатацию более 267 тыс. кв.м. жилья
Болгария готовится к снятию режима ЧС
Борьба медработников с коронавирусом заслуживает восхищения — излечившийся гомельчанин
Воронюк: парад в День Победы — наша история, традиции и связующий мост между поколениями
ЧБ по футболу. «Славия» вырвала победу у «Витебска», забив два мяча за две минуты в концовке встречи
Большинство заразившихся COVID-19 лиозненцев переносят болезнь в легкой форме
Диспетчер ОАО «Докторовичи» благодарна врачам 6-й городской клинической больницы Минска
Завершилось первенство Белорусской федерации стендовой стрельбы по компакт-спортингу
Обелиски великого подвига: Мемориальный комплекс «Расколотая хата» в Усакино
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Больничная касса
Авторы
СКАНИРУЙТЕ