Подобных случаев в истории Microsoft еще не было, пишет РИА Новости.
Фото носит иллюстративный характер
Сообщается, что изначально исходный код операционной системы Windows XP появился на анонимном форуме 4chan. Оттуда он перешел в файлообменники и торренты.
Несмотря на то, что Microsoft уже несколько лет не поддерживает Windows XP, утечка кода может навредить компании. Дело в том, что отдельные фрагменты программного «исходника» могут совпадать с кодом в новых версиях операционных систем Microsoft – так они автоматически становятся более уязвимыми для хакеров.
Кроме того, пострадать могут пользователи и операторы промышленного оборудования, которые до сих пор используют устаревшую Windows XP.
Фото: pixabay.com
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Анонимы слили в сеть исходный код Windows XP
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