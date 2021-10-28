Анна Чиж-Литаш о домашнем насилии: большинство женщин уходят только тогда, когда есть угроза смерти

Об этом высказалась военный журналист и писатель Анна Чиж-Литаш в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ.
Беседа началась с обсуждения книги «Исповедь» Анны Чиж-Литаш о домашнем насилии. Ведущий программы Марат Марков напомнил, что автор получила много положительных откликов от белорусов, которые столкнулись с такой проблемой внутри своих семей.
Марков также отметил, что в Беларуси сейчас рассматриваются законопроекты, которые регламентируют профилактику правонарушений в данной сфере, оборот оружия и правила направления граждан в ЛТП.
– В книге есть элементы моей истории, я поделилась своими эмоциями. Я боялась столкнуться с осуждением главной героини, которая оказалась в психиатрической больнице после того, что с ней сделал ее любимый мужчина. Она хотела забыть те страшные 12 лет, но получилось так, что снова их пережила. Спустя два дня после старта продаж мне стали писать такие истории, которые читать без слез было невозможно, – вспоминает писательница.
– Но есть разный уровень насилия. Я видела и другой, когда работала в РОВД. Это происходит на другом социальном уровне. Одно дело – бытовые конфликты, алкоголизм, применение силы, когда женщина допускает к себе такое насилие в связи с аморальным образом жизни и алкоголизмом. С ними работает хорошая профилактика, они на контроле у милиции. К физическому насилию многие относят поднятую руку. Совсем другой вопрос – моральное и эмоциональное давление, когда тебя постоянно оскорбляют и унижают только потому, что ты слабее, – отметила она. – Я раньше думала, что это игра в одни ворота. Но теперь понимаю, что женщины тоже могут применять насилие в отношении мужчин.
Анна Чиж-Литаш призвала людей не обижать и не оскорблять друг друга. Она подчеркнула: можно не заметить, как вы искалечите жизнь другому человеку.
– Меня часто приглашали на радиостанции, там присутствовали специалисты из различных социальных организаций, которые занимаются проблемами домашнего насилия. Я слышала много историй. Большинство женщин не уходят до последнего, делают это только тогда, когда есть угроза смерти. Многие боятся, потому что им некуда идти. Но даже путь в никуда – лучшее решение, – высказалась она.
Анна Чиж-Литаш согласна с тем, что в стране должен появиться закон, регламентирующий вопросы семейно-бытовых конфликтов и домашнего насилия.
Фото: скриншот из видео