Анна Чиж-Литаш о домашнем насилии: большинство женщин уходят только тогда, когда есть угроза смерти

Беседа началась с обсуждения книги «Исповедь» Анны Чиж-Литаш о домашнем насилии. Ведущий программы Марат Марков напомнил, что автор получила много положительных откликов от белорусов, которые столкнулись с такой проблемой внутри своих семей.Марков также отметил, что в Беларуси сейчас рассматриваются законопроекты, которые регламентируют профилактику правонарушений в данной сфере, оборот оружия и правила направления граждан в ЛТП.вспоминает писательница.– отметила она.Анна Чиж-Литаш призвала людей не обижать и не оскорблять друг друга. Она подчеркнула: можно не заметить, как вы искалечите жизнь другому человеку.– высказалась она.Анна Чиж-Литаш согласна с тем, что в стране должен появиться закон, регламентирующий вопросы семейно-бытовых конфликтов и домашнего насилия.Фото: скриншот из видео