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Английский премьер Джонсон вышел на работу и попросил людей потерпеть

Борис Джонсон вернулся к исполнению обязанностей после того, как переболел Covid-19, сообщает Euronews.

Премьер-министр Англии в первом после выздоровления публичном выступлении попытался объяснить, почему британцам нужно потерпеть и как быть с экономикой.

- Я знаю, что переносить карантин нелегко, и хочу как можно скорее придать новый импульс экономике. Но я отказываюсь закрыть глаза на сделанные британским народом усилия и принесенные жертвы. Мы не можем взять на себя риск второй вспышкой эпидемии, огромных потерь и переполненных больниц нашей системы здравоохранения. Я прошу вас сдержать нетерпение, потому что верю: мы подходим к концу первой фазы этого кризиса и, несмотря на все страдания, мы почти добились успеха, - отметил Борис Джонсон.

Карантин в Великобритании начался 23 марта и продлится до 7 мая.

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