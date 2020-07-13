Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше – экзитпол

По данным экзитпола, действующий президент Польши Анджей Дуда выигрывает второй тур очередных президентских выборов, сообщает Польское телевидение.





Согласно подсчетам исследовательского центра Ipsos, по информации с 90% региональных избирательных комиссий, Дуда получает 51% голосов, а его его конкурент – мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представляющий крупнейшую оппозиционную партию "Гражданская платформа", – 49%.





Официальные итоги должны быть объявлены сегодня. Большинство наблюдателей считают, что до объявления окончательных официальных итогов говорить о победе кого-то из кандидатов нельзя, передает ТАСС. Статистическая погрешность исследования Ipsos составляет около 1%, что при такой близости кандидатов может изменить картину выборов.

Между тем Дуда уже заявил, что рад своей победе. По его словам, выиграть выборы при почти 70-процентной явке – это небывалое событие.





В свою очередь Тшасковский считает, что станет победителем гонки после подсчета всех голосов.





Дуда стал президентом Польши в 2015 году, опередив во втором туре Бронислава Коморовского, который был избран в 2010 году после гибели в авиакатастрофе под Смоленском президента Леха Качиньского.









Занимать высший госпост в Польше можно не более двух сроков подряд. Ранее это удавалось только Александеру Квасьневскому, который руководил страной после Леха Валенсы в 1995–2005 годах.



