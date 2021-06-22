Смартфоны, работающие на платформе Androind, могут получить систему поиска устройств с помощью других гаджетов. Такой информацией поделились на форуме Xda-developers.
В бета-версии сервисов Google Play были зафиксированы данные, которые могут указывать на работу над сетью Find My Device («Найти мое устройство») с расширением ее возможностей, в частности, разрешения телефону пользователя обнаруживать его устройства и гаджеты других людей.
Предполагается, что такая новинка для Android будет схожа с сервисом Apple «Локатор» (Find My) для поиска и отслеживания местоположения утерянных или похищенных устройств. При этом подключение к интернету не нужно. Уже имеющееся в маркете Google Play приложение, напоминающее «Локатор», имеет несколько ограничений.
Дата, когда готовый продукт станет доступен, пока не называется. Ничего не известно и о принципах его работы. Возможно, пользователи получат новый сервис, когда представят Android 12 осенью 2021 года. При таком раскладе различий между конкурентами-производителями станет еще меньше.
Фото: pixabay.com
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Android может обзавестись сервисом поиска устройств – своей версией «Локатора» Apple
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