Андрейченко: забастовка провалилась, поскольку люди понимают, что ее последствия тяжело ударят прежде всего по ним самим

Забастовка провалилась, поскольку люди прекрасно понимают, что ее последствия тяжело ударят прежде всего по ним самим. Такое мнение на заседании четвертой сессии Палаты представителей Национального собрания высказал ее председатель Владимир Андрейченко.
– Надо держать руку на пульсе и знать, чем живут трудовые коллективы. И мы должны их поддержать и словом, и делом, – уверен спикер. – Да, наши встречи с избирателями нередко проходят в довольно эмоциональном ключе. Но эмоции – плохой советчик. Всем участникам диалога нужно учиться слышать друг друга и находить общий язык. Ведь никто, кроме самих белорусов, не сможет навести порядок на нашей земле, сохранить гражданский мир и восстановить нормальный ритм жизни.
По словам Владимира Андрейченко, нужно сосредоточиться не на вымышленных, искусственно навязанных нашему обществу темах, а на реальных проблемах, кровно касающихся каждого гражданина Беларуси.
– Задачи, которые нам предстоит решать в ближайшее время, напрямую связаны с подготовкой Всебелорусского народного собрания, которое призвано стать платформой для обсуждения вопросов, имеющих судьбоносное значение для будущего Беларуси. В общественную дискуссию, развернутую в рамках этой работы во всех регионах, сегодня включается все больше белорусов. В процесс вовлечены представители практически всех слоев общества, эксперты, крупнейшие общественные объединения, бизнес-союзы.
Председатель Палаты представителей подчеркнул, что попытки сорвать начавшийся общенациональный диалог не прекращаются:
– С подачи ряда западных государств и некоторых безответственных зарубежных политиков обстановка в стране непрерывно нагнетается, звучат призывы к развалу экономики, а уличные акции приобретают все более радикальный характер. Органы власти, государственные служащие и обычные люди, для которых судьба Беларуси не просто звук, подвергаются жесткому психологическому давлению. Главной жертвой манипуляций при этом становится молодежь – студенты, школьники, которых инициаторы массовых беспорядков просто цинично используют для реализации своих политических амбиций.
Владимир Андрейченко обратил внимание, что в этих условиях абсолютное большинство граждан сохраняет спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию:
– Благодаря их взвешенной, ответственной позиции и четким действиям правоохранителей интернет-провокаторам не удается погрузить страну в хаос и анархию. Это подтверждается и стабильной работой отечественных предприятий, и основными итогами социально-экономического развития Республики Беларусь за девять месяцев. Несмотря на трудности, обусловленные мировым кризисом и последствиями пандемии, нам удалось обеспечить рост ВВП после его проседания в І полугодии. Более того, сегодня наблюдается постепенное оживление хозяйственной деятельности.
Сохраняется рост в сельском хозяйстве и строительстве, позитивную динамику демонстрирует промышленное производство, имеется положительное сальдо во внешней торговле, рассказал спикер:
– Это, конечно, неплохой результат. Но надо понимать, что сегодня на всех, кто принимает решения, включая парламентариев, лежит колоссальная ответственность. Нам ни в коем случае нельзя упустить контроль над социально-экономической ситуацией.
Подготовка социально-экономической стратегии развития страны и диалог по достижению общественного согласия – процессы тесно взаимосвязанные, отметил Владимир Андрейченко.
– Поскольку краеугольным камнем здесь является принцип социального государства, от которого мы не откажемся, как бы нас ни провоцировали. Правильность такой позиции подтверждает и анализ предложений, которые сегодня активно звучат на региональных диалоговых площадках. Поэтому в эту дискуссию необходимо вовлечь как можно больше неравнодушных граждан и прежде всего тех людей, которые ответственно выполняют свой гражданский и профессиональный долг, обеспечивая тем самым экономический суверенитет нашего государства.
Важно услышать весь спектр мнений, считает председатель Палаты представителей:
– Ведь в комплексе они представляют собой объективный срез тех проблем, запросов и ожиданий, которыми живет современное белорусское общество. Их детальное изучение позволит нам более четко сформулировать перечень задач, на которые необходимо обратить особое внимание в избирательных округах и в ходе нашей законотворческой деятельности.
Алина ДАНИЛОВИЧ
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Андрейченко: забастовка провалилась, поскольку люди понимают, что ее последствия тяжело ударят прежде всего по ним самим
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