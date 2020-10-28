Андрейченко: забастовка провалилась, поскольку люди понимают, что ее последствия тяжело ударят прежде всего по ним самим

– уверен спикер. –По словам Владимира Андрейченко, нужно сосредоточиться не на вымышленных, искусственно навязанных нашему обществу темах, а на реальных проблемах, кровно касающихся каждого гражданина Беларуси.Председатель Палаты представителей подчеркнул, что попытки сорвать начавшийся общенациональный диалог не прекращаются:Владимир Андрейченко обратил внимание, что в этих условиях абсолютное большинство граждан сохраняет спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию:Сохраняется рост в сельском хозяйстве и строительстве, позитивную динамику демонстрирует промышленное производство, имеется положительное сальдо во внешней торговле, рассказал спикер:Подготовка социально-экономической стратегии развития страны и диалог по достижению общественного согласия – процессы тесно взаимосвязанные, отметил Владимир Андрейченко.Важно услышать весь спектр мнений, считает председатель Палаты представителей:Алина ДАНИЛОВИЧ