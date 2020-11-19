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Андрейченко: широкий диалог, который ведется на различных дискуссионных платформах с участием парламентариев, должен продолжаться

Широкий диалог, который ведется в настоящее время на различных дискуссионных платформах с участием парламентариев, должен продолжаться. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко, обращаясь к депутатам на заседании четвертой сессии. 


– Мы не можем оставаться в стороне от решения тех проблем, которыми живет сегодня страна. И безусловным приоритетом здесь является подготовка к предстоящему Всебелорусскому народному собранию. Прежде всего нам необходимо завершить обобщение предложений, поступивших в Палату представителей, и направить их в Республиканский оргкомитет по подготовке форума, – отметил Владимир Андрейченко. 

По его словам, необходимо выслушать всех участников диалога, независимо от их политических убеждений:

– Это тем более важно, что организаторы беспорядков активно толкают людей на все более радикальные, необдуманные действия. Их первоначальная ставка была сделана на раскол власти. Жесткое психологическое давление испытали представители многих государственных органов, в том числе и парламентарии. Но когда этот план не сработал, они переключились на другие, не менее грязные методы ведения информационной войны. Кампания по дискредитации государственных символов привела к гибели человека. Но провокаторам и этого мало. Они уже пытаются втянуть в конфликт верующих и разжечь религиозную рознь. 


По мнению председателя Палаты представителей, не прекращаются и попытки внушить нашему обществу мысль, что белорусская экономика с ее идеей социальной справедливости, неэффективна. Хотя объективная информация говорит о совершенно другом:

– Разумеется, ситуация непростая, но контролируемая. С июня ВВП постепенно восстанавливается и за 10 месяцев составляет 98,9 процента к соответствующему периоду предыдущего года. Сохраняется сбалансированность во внешней торговле, где сальдо является положительным и составляет 1,5 млрд долларов США. Удалось не только стабилизировать валютный рынок, но и обеспечить рост реальной заработной платы. И самое главное  – предприятия продолжают работать стабильно. Все это как раз и доказывает способность отечественной экономики работать в сложных, порой непредсказуемых условиях.


Владимир Андрейченко подчеркнул, что страны с развитой промышленностью в условиях пандемии просели в экономическом плане значительно меньше, чем государства, где превалирует сектор услуг. Что касается реализации программы межпарламентского сотрудничества, то здесь значительное влияние оказывает обострение геополитической борьбы, которая развернута в том числе вокруг Беларуси, отметил председатель Палаты представителей:

– Белорусским парламентариям нередко приходится реагировать на недружественные и совершенно безосновательные заявления ряда западных политиков. Тем не менее Беларусь по-прежнему нацелена на укрепление связей со всеми зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве. Но важно, чтобы они четко понимали – нам не требуется ни признания итогов выборов, ни оценок действий государства по обеспечению правопорядка в стране. Белорусы сами во всем разберутся. Мы готовы к конструктивному общению, если речь идет не о надуманных проблемах, а о реальных проектах, которые будут работать на благо народов наших стран. 


Угрозы международной безопасности и тот ущерб, который нанесла мировой экономике пандемия, можно устранить только сообща, считает Владимир Андрейченко:

– Полагаю, здесь есть еще неиспользованные резервы в деятельности парламентских групп дружбы.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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