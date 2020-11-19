Андрейченко: широкий диалог, который ведется на различных дискуссионных платформах с участием парламентариев, должен продолжаться

– отметил Владимир Андрейченко.По его словам, необходимо выслушать всех участников диалога, независимо от их политических убеждений:По мнению председателя Палаты представителей, не прекращаются и попытки внушить нашему обществу мысль, что белорусская экономика с ее идеей социальной справедливости, неэффективна. Хотя объективная информация говорит о совершенно другом:Владимир Андрейченко подчеркнул, что страны с развитой промышленностью в условиях пандемии просели в экономическом плане значительно меньше, чем государства, где превалирует сектор услуг. Что касается реализации программы межпарламентского сотрудничества, то здесь значительное влияние оказывает обострение геополитической борьбы, которая развернута в том числе вокруг Беларуси, отметил председатель Палаты представителей:Угрозы международной безопасности и тот ущерб, который нанесла мировой экономике пандемия, можно устранить только сообща, считает Владимир Андрейченко: