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Андрейченко: решения, принятые на ВГС, перезагружают белорусско-российскую экономическую интеграцию

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания, открывая заседание шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, напомнил, что 4 ноября состоялось важное политическое мероприятие  заседание Высшего государственного совета Союзного государства.  


– Итогом большой работы, которая велась на протяжении нескольких предыдущих лет, стало подписание Президентами Беларуси и России Декрета, утверждающего 28 союзных программ по сближению макроэкономической, промышленной, аграрной политики государств, согласованию позиций в ряде других важных сфер. Принятые решения фактически перезагружают белорусско-российскую экономическую интеграцию,  заявил Владимир Андрейченко. 

По его мнению, в рамках реализации союзных программ первостепенное внимание необходимо будет уделить работе по унификации законодательств, обеспечению единообразной правоприменительной практики: 

– Хочу отметить, что в Минске состоится 61-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Союзным парламентариям необходимо будет решить ряд организационных вопросов, касающихся совместной работы. В частности, предстоит утвердить полномочия нового состава российской депутации в Парламентском собрании, а также сформировать комиссии Парламентского собрания.

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Фото: Александр КУШНЕР
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