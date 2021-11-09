Андрейченко: решения, принятые на ВГС, перезагружают белорусско-российскую экономическую интеграцию

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания, открывая заседание шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, напомнил, что 4 ноября состоялось важное политическое мероприятие – заседание Высшего государственного совета Союзного государства.





– Итогом большой работы, которая велась на протяжении нескольких предыдущих лет, стало подписание Президентами Беларуси и России Декрета, утверждающего 28 союзных программ по сближению макроэкономической, промышленной, аграрной политики государств, согласованию позиций в ряде других важных сфер. Принятые решения фактически перезагружают белорусско-российскую экономическую интеграцию, – заявил Владимир Андрейченко.

– Хочу отметить, что в Минске состоится 61-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Союзным парламентариям необходимо будет решить ряд организационных вопросов, касающихся совместной работы. В частности, предстоит утвердить полномочия нового состава российской депутации в Парламентском собрании, а также сформировать комиссии Парламентского собрания.







По его мнению, в рамках реализации союзных программ первостепенное внимание необходимо будет уделить работе по унификации законодательств, обеспечению единообразной правоприменительной практики: