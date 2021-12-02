Андрейченко: польские и литовские политики, пренебрегая международными нормами, ставят под угрозу жизнь людей

Против мирных граждан, женщин и детей используют силу, оружие и слезоточивый газ. Об этом сообщил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время 61-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России. По мнению Владимира Андрейченко, такого рода действия должны получить незамедлительную реакцию со стороны стран ЕС и США, считающих себя эталоном демократии:

– Но нет, Запад молчит. Более того, вместо содействия в разрешении сложившейся ситуации Беларусь получает очередной пакет санкций. Наверное, за то, что, несмотря на все сложности, мы предоставляем беженцам кров, еду и медицинскую помощь, по возможности помогаем вернуться домой.

Спикер отметил, что далеко не всех сегодня радуют успехи и перспективы союзного строительства, а формирование многополярного мира вызывает со стороны коллективного Запада, и в первую очередь США, жесткое неприятие этого процесса.

– Именно здесь кроется основная причина той непродуманной и катастрофической по своим последствиям политики, когда международное право подменяется силой, экономическое сотрудничество – санкциями, разрядка – гонкой вооружений. При этом устранение последствий такой политики возлагается на третьи страны. Так называемый миграционный кризис на западной границе Беларуси – яркое тому подтверждение.

Вместе с тем Владимир Андрейченко обратил внимание на тот факт, что под завесой этого кризиса к западным границам Беларуси стягиваются все новые контингенты войск НАТО, доставляется новое вооружение.

– Зачем это делается – вопрос риторический, – говорит спикер нижней палаты Парламента. – Сегодня в рамках сессии мы рассмотрим вопрос о заявлении Парламентского собрания в связи с миграционным кризисом на границе Беларуси и Евросоюза. Принятие данного заявления будет нашей очередной попыткой открыто обратиться к западным межпарламентским организациям. Необходимо прекратить античеловечную политику ЕС в отношении мирных граждан, дать объективную оценку происходящему и содействовать скорейшему разрешению сложившейся ситуации.

Владимир Андрейченко предложил более активно и оперативно использовать формат заявлений Парламентского собрания по актуальным вопросам международной повестки.

– Наши оппоненты должны четко понимать, что наша позиция едина и мы будем твердо отстаивать свои интересы, – резюмировал он.