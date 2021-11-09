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  2. Андрейченко: особое внимание – законопроектам, которые востребованы бизнесом и гражданами

Андрейченко: особое внимание – законопроектам, которые востребованы бизнесом и гражданами

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания, в начале заседания шестой сессии Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва отметил, что среди тех законопроектов, которые будут внесены в Палату представителей в ноябре – декабре, особое внимание депутатам стоит уделить проектам, которые востребованы бизнес-сообществом и гражданами нашей страны: 

– Речь прежде всего идет об изменении Гражданского кодекса, кодексов об образовании и культуре, о корректировке законов о лицензировании, по вопросам борьбы с коррупцией, об обращениях граждан и юридических лиц. На подходе проекты законов о республиканском бюджете на будущий год, об изменениях в Налоговом кодексе, об урегулировании неплатежеспособности. Это объемные, непростые документы. Именно поэтому нельзя ослаблять контроль за их подготовкой. По всем проблемным вопросам в сжатые сроки должны быть выработаны согласованные решения.  

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Фото: Александр КУШНЕР
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