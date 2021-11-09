Андрейченко: особое внимание – законопроектам, которые востребованы бизнесом и гражданами

– Речь прежде всего идет об изменении Гражданского кодекса, кодексов об образовании и культуре, о корректировке законов о лицензировании, по вопросам борьбы с коррупцией, об обращениях граждан и юридических лиц. На подходе проекты законов о республиканском бюджете на будущий год, об изменениях в Налоговом кодексе, об урегулировании неплатежеспособности. Это объемные, непростые документы. Именно поэтому нельзя ослаблять контроль за их подготовкой. По всем проблемным вопросам в сжатые сроки должны быть выработаны согласованные решения.