Андрейченко: мы должны использовать все правовые механизмы противодействия санкционной политике Запада

Об этом председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко заявил сегодня на заседании Совета Палаты представителей.





– В порядке реализации права законодательной инициативы депутатами в Палату представителей внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за призывы к санкциям, – отметил спикер. – Его необходимо оперативно подготовить и рассмотреть на осенней сессии в первом и во втором чтениях. Мы должны использовать все правовые механизмы противодействия санкционной политике Запада.

Среди других вопросов повестки дня Владимир Андрейченко назвал проекты законов о саморегулируемых организациях, о лицензировании, об изменении закона о государственной инновационной политике и инновационной деятельности.

– Необходимо выходить на финишную прямую по проекту Кодекса об образовании, – сказал спикер Палаты представителей. – Главой государства на Республиканском педсовете поставлен ряд задач в сфере образования. Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке следует самым внимательным образом посмотреть положения проекта на предмет реализации обозначенных поручений Президента.

На очереди и изменения Кодекса о культуре. Пять лет назад наша страна первой на постсоветском пространстве подготовила кодифицированный акт в этой сфере. И сейчас депутатам необходимо подключиться к общественному обсуждению новых наработок, рассматривая их через призму обеспечения баланса интересов государства и общества.