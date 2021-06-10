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Андрей Савиных: дипломатические структуры коллективного Запада становятся элементами атаки на основу межгосударственных отношений

На Беларусь коллективный Запад оказывает не только политическое и экономическое, но и дипломатическое давление. Мы наблюдаем сомнительные отношения иностранных дипломатов с некоторыми радикальными организациями, посещение судебных процессов, не связанных с интересами граждан их стран и т. д. Почему дипломатический корпус, призванный укреплять и развивать международные отношения, становится инструментом гибридной войны?   


Вопрос связан с демонтажом и размыванием всей системы принципов международных отношений, которая сформировалась в середине 17-го века в Европе на основе Вестфальского мира как соглашения, которое подвело итоги Тридцатилетней войны, считает председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. Такая система появилась после многочисленных кровопролитных европейских войн как единственное средство обеспечить мир и определенные разумные принципы взаимодействия между государствами. Ставились принципы суверенитета стран, невмешательства во внутренние дела, равенства, независимо от политических и экономических потенциалов.

Также декларировался принцип уважения к правам суверенных государств. Эта система отношений получила свое окончательное завершение с принятием Хельсинкского акта в 1975 году, созданном на основании итогов Второй мировой войны. В последние десятилетия коллективный Запад предпринимает системные усилия для демонтажа достигнутых договоренностей, заявляя о том, что мир выходит на новый виток развития, где главными участниками становятся не национальные государства, а транснациональные корпорации. Они заинтересованы в том, чтобы национальные границы исчезали и суверенные государственные системы были демонтированы, создавая тем самым благоприятные условия для владельцев этих корпораций.

Речь идет прежде всего о получении прибыли в различных регионах и концентрации там, где они сочтут наиболее выгодной. Для достижения этих целей выделяется огромное количество средств и задействованы целые институты. Вот и получается, что дипломатические структуры коллективного Запада, которые мы воспринимаем в рамках традиционной системы взаимодействия как инструменты для взаимопонимания, укрепления доверия и разрешения конфликтов, становятся элементами атаки на основу межгосударственных отношений, считает эксперт.
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Фото: Александр КУШНЕР
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