Андрей Копыток: ВВП Беларуси в августе вырос на 3% и составил 109 миллиардов рублей

День народного единства в Гродно начался с проведения круглого стола «Конструктивный диалог власти, предпринимательства и общества – гарантия успешной развития и предпринимательских инициатив на местном, региональном и национальном уровне». На значимое мероприятие прибыли представители профильных Министерств и ведомств, банков, делового сообщества, бизнеса.

Председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Андрей Копыток отметил:

– Гродно неслучайно выбран первым для проведения круглого стола. Мероприятие приурочено к 893-летию города. Встреча важна, учитывая предстоящие масштабные изменения в Налоговом кодексе, которые могут затронуть очень многих индивидуальных предпринимателей. Хотелось бы выстроить по-настоящему конструктивный диалог, снять социальную напряженность, уточнить все барьерные аспекты. Как все вы знаете, согласованы союзные программы, стоящие из 28 дорожных карт. Это означает, что будет постепенно происходить углубление интеграционных процессов между нашей страной и Российской Федерацией. Это также необходимо учитывать. Буквально недавно стало известно, что ВВП Беларуси в августе вырос на 3% и составил 109 миллиардов рублей (103 %). Ожидается увеличение на 1,2%.





Гродненщина – одна из областей страны, где предпринимательская деятельность всегда остается на достойном уровне.

– В национальном конкурсе «Предприниматель года» жители нашего региона стабильно занимают призовые места, – отметил председатель Комитета экономики Гродненского облисполкома Александр Комендант. – Кстати, ВВП области составляет 105,4%. Это достойный результат, и достойную роль в этом достижении играют представители малого и среднего бизнеса. В настоящее время в области насчитывается более 35 000 субъектов хозяйствования. Только в нынешнем году ими организовано 130 новых рабочих мест.

Председатель Республиканской Конфедерации предпринимательства, председатель Гродненской ассоциации предпринимательства Игорь Черняков добавил:

– С сегодняшнего дня Гродно открывает серию встреч, которые будут до декабря проведены в каждом областном центре и Минске в формате круглых столов. Основная цель – наладить конструктивный диалог между бизнесом и властью. Отмечу, что в Гродненской области существует устойчивое понимание со стороны руководства города и области тех проблем и перспектив, которые необходимо решать, развивать и учитывать при ведении малого бизнеса. Очень важно обсуждать эти моменты в формате открытого микрофона. Нас ожидает цифровая трансформация экономики. Меняется подход в организации деятельности различных сфер. Многие профессии просто потеряют актуальность. Не зря такой подъем испытывает Парк высоких технологий. Кстати, Гродно стал одним из первых городов, где открылось представительство парка.





В Гродненскую областную ассоциацию предпринимательства входят более 30 организаций и около 25 индивидуальных предпринимателей. Участники имеют возможность защищать свои интересы, получают поддержку в решении сложных вопросов. Своим опытом здесь всегда готовы поделиться с молодежью, а также найти тех, кто хочет стать предпринимателем в дальнейшем.

– Безусловно, время, которое мы сейчас переживаем не очень простое, – подчеркивает Игорь Черняков. – У каждого бизнесмена какие-то свои эксклюзивные моменты и сложности, но уверен, что настроение бизнес-сообщества улучшается. Самое время браться за свое дело и устойчиво развиваться.





























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