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  2. Анатолий Лис не исключает, что аккумуляторный завод под Брестом может быть перепрофилирован

Анатолий Лис не исключает, что аккумуляторный завод под Брестом может быть перепрофилирован

В ходе сегодняшнего республиканского субботника, который работники Брестского облисполкома провели в Брестской крепости, руководитель региона, Анатолий Лис высказал мнение по поводу перспектив аккумуляторного завода, построенного под Брестом. Напомним, это производство разместило ООО «АйПауэр», построив его на промышленной площадке «Аэропорт». Предприятие - резидент СЭЗ Бреста. Жители Бреста опасаются, что завод нанесет вред экологии. Несмотря на то, что он был построен, комментирует председатель облисполкома, в эксплуатацию его так и не ввели:

- Завод построен давно. Но он не может работать, потому что были выявлены нарушения, в том числе экологического законодательства. Было принято решение о приостановке ввода в эксплуатацию завода. Оно не отменено. Завод не работает. Какие могут быть опасения у граждан? Позиция облисполкома последовательна. Судом принято решение о возврате бюджетных средств, которые были направлены из инновационного фонда облисполкома. «АйПауэр» оспаривает не возврат средств, а реструктуризацию. Они не могут их единовременно вернуть.

Руководство области уверяет, завод не введут, если там будут проблемные вопросы по экологии, по технологии. Анатолий Лис подчеркивает, что с нарушениями производство запущено не будет:

- Я не исключаю, что он может быть перепрофилирован. Для этого должна быть создана независимая комиссия из ученых, специалистов, которая скажет: может этот завод работать или нет. После этого будет приниматься решение.

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Фото: Александр МИТЮКОВ
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