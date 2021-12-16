Линевич: диалог властей с людьми должен происходить постоянно

Вопросы ЖКХ, дороги, сельского хозяйства и другие интересовали жителей Глубокского района, где сегодня помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Витебской области Анатолий Линевич провел прямую телефонную линию, выездной прием граждан, а после встретился с коллективом Глубокского МКК.





Жителей многоквартирного дома в райцентре волновало, что будет с отоплением их жилища с января 2022 года. Здание – бывшее общежитии райпо, которое ликвидируется с нового года. Об этом общество известило жильцов. К дому пристроена топочная, где отоплением занимается кочегар, нанятый потребобществом. Как будет отапливаться дом после ликвидации райпо, пока неясно. Искать решение этого вопроса будут ЖКХ и местная власть.

От имени жителей улицы Интернациональной райцентра обратился Олег Сето. Мужчина беспокоился о том, когда продолжат работы по обустройству тротуара, и попросил сделать крытый остановочный павильон. Председатель райисполкома пообещал, что остановку оборудуют в ближайшее время, а тротуар сделают весной и закончат благоустройство улицы.

Николай Поляк из агрогородка Псуя просил Анатолия Константиновича на государственном уровне поднять вопрос низких цен на закупку молока от населения и чтобы, как в былые времена, разрешили школьникам помогать родным хозяйствам в уборке урожая, чтобы приучать к труду с детства.

Тамара Лавринович из деревни Урожайная пожаловалась на то, что хозяйство не выдало сено и материальную помощь после смерти мужа. Ее односельчанка Алина Баран просила перенести пункт остановки мобильной почты в другое место в связи с тем, что на нынешней остановке плохо ловит интернет и из-за этого не всегда получается оплатить через терминал.

Вера Таранова, у которой не один десяток лет деньги лежали на банковском вкладе, недавно узнала, что на счету всего 90 копеек. В банке ей объясняли про три деноминации, которые произошли за эти десятилетия, но женщина все равно недоумевает, куда делись ее деньги. Анатолий Линевич попросил, чтобы банковские работники лично выехали к Вере Антоновне и помогли женщине разобраться в этом вопросе.

На личный прием к помощнику Президента с коллективными просьбами пришли две жительницы деревни Матюково.

– Эта дорога песчано-гравийная. По нашим просьбам ее регулярно грейдируют, делают ямочные ремонты, но хватает не надолго, потому что здесь интенсивное движение. Наша деревня центральная по хозяйству «Прошково», много сельхозтехники ходит по этой улице, она разбивается. Каждый день к нам грейдер ездить не будет, так как это 30 км от города. Поэтому мы бы хотели, чтобы ее заасфальтировали. Может, к «Дожинкам», которые пройдут в нашем районе в следующем году, нам сделают такой подарок, – обратились две Татьяны Николаевны – Бортник и Данилевич.

В этой же деревне семь лет назад закрыли сельский дом культуры, так как здание было в аварийном состоянии. Осталась только библиотека, которая находится в другом здании.

– У нас не очень большая деревня, 197 человек, но не вымирающая, много людей 35–45 лет. Нам некуда деться, нет места для активного культурного досуга. В здании, где библиотека, есть второе крыло, сейчас там забиты окна. Предлагаем там сделать актовый зал, где можно было бы провести концерт, новогоднее мероприятие, дискотеку, – предложили женщины.

Асфальтовое покрытие сделают, когда будет подходящий сезон, а что касается клуба, то этот вопрос будет прорабатываться и, вероятнее всего, тоже будет решен в пользу жителей деревни Матюково, куда Анатолий Константинович обещал приехать еще до «Дожинок».

– подытожил Анатолий Линевич проведенные прямую телефонную линию и выездной прием граждан, а после встретился с коллективом Глубокского МКК.Фотография предоставлена газетой «Веснiк Глыбоччыны»