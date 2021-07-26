Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финале Олимпиады в Токио

26.07.2021 07:52:02

Что случилось, пока вы спали: президент Туниса лишил депутатов неприкосновенности и отстранил премьера, Шиманович и Шкурдай приплыли 8-ми на своих дистанциях, а ученые выяснили, что после COVID-19 снижается уровень интеллекта