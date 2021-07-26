Белорусская спортсменка Анастасия Шкурдай стала восьмой по результатам финального заплыва Олимпиады на дистанции 100 м баттерфляем.
Она финишировала с результатом 57,05. Победительницей стала канадка Макнил (55,59).
- Конечно, довольна, что дошла до этой стадии и плыла в финале Олимпиады, - поделилась эмоциями Анастасия Шкурдай. - Свой личный результат (56,95 сек.) получилось улучшить незначительно, но думаю все впереди. Еще в Токио поплыву 2 эстафеты и 100-метровку вольным стилем. На 100 м хочу проверить свои силы, выносливость и скорость вместе с лучшими пловцами мира. Давно уже освоилась и готова плыть рядом с именитыми атлетами.
Анастасия Шкурдай - белорусская пловчиха, мастер спорта международного класса, чемпионка Европы 2019 года, серебряный призер чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в датском городе Копенгаген в комплексной эстафете 4×50 м.
Фото: БЕЛТА
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Анастасия Шкурдай заняла восьмое место в финале Олимпиады в Токио
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