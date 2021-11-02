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Ананич прокомментировала предложение о лишении гражданства за призывы к санкциям

Инициативу о том, что белорусы, находящиеся за границей и призывающие к санкциям против нашей страны, могут быть лишены гражданства, прокомментировала сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич.

Фото из архива

– Здесь имеет место любая точка зрения. Нужно еще раз все взвесить и определить, что для нас главное: политический шаг или чтобы они [белорусы, которые за границей призывают к санкциям] оставались нашими гражданами и в полной мере испытали на себе силу закона, – поделилась мнением она.

Депутат подчеркнула, что впредь эти процессы будут внимательно отслеживаться.

– Страна будет добиваться того, чтобы все те, кто преступил закон, по закону получили воздаяние. Если в Парламент будут внесены соответствующие предложения в форме проекта закона, мы, безусловно, будем внимательно их рассматривать. Я на сегодняшний день не готова утверждать, что нужно лишать гражданства, – подчеркнула парламентарий. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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