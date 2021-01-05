Рейтинг рисков возглавляет «разделенная Америка»: специалисты предполагают, что половина населения США будет считать главу государства нелегитимным, сообщает ТАСС.
Список главных рисков, которым, возможно, будет подвержено человечество в 2021 году, составила компания Eurasia Group.
Касаемо концепции «разделенная Америка» в компании отмечают, что отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов – уникальный поступок в истории страны. Это показывает, насколько Америка расколота.
Важным риском аналитики посчитали и затянувшуюся пандемию COVID-19. Они отметили, что пандемия сказывается и на политической стабильности, и на экономике. Распространение вакцин может спровоцировать разделение между богатыми и бедными и массовые беспорядки во многих государствах.
К возможным проблемам эксперты также отнесли борьбу с изменением климата и подчеркнули, что глобальное сотрудничество по данному направлению сменится конкуренцией.
Также в число ключевых рисков года аналитики включили усиление напряженности в отношениях Китая и США, трудности с передачей конфиденциальной информации другим странам, вероятный конфликт в киберпространстве, а с ним – появление беспрецедентных технологических и геополитических рисков. Были выделены и проблемы в экономике Турции, которые в 2021 году могут пошатнуть положение президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, ослабление экономик стран Ближнего Востока из-за низких цен на нефть, грядущая отставка канцлера Германии Ангелы Меркель и политический, социальный и экономический кризисы в Латинской Америке из-за выборов в некоторых странах и пандемии.
Фото: pixabay.com
Опубликовано:
965
Аналитики назвали главные риски 2021 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter