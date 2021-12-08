Аналитик о принятии в наше гражданство украинцев: мы сохраняем их национальный, исторический и культурный код

7 декабря Александр Лукашенко подписал указ №480, в соответствии с которым в белорусское гражданство приняты 448 граждан Украины. Об этом высказался в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» аналитик БИСИ Алексей Авдонин.
- Данное решение Главы государства важно трактовать с точки зрения философии, понимания истории как неразрывных событий и длительного процесса. Народы Беларуси, Украины, Польши – славянские. Если на территории Украины происходит мракобесие в виде захвата политической власти и насаждения неугодной политики для народа, то для нас принять украинцев – это спасти их, - высказался эксперт.
При этом он подчеркнул: мы нацелены на то, чтобы сохранить самоидентичность украинского народа. Мы не даем возможности уничтожить советское прошлое и связь их братского народа с нашим.
- Принимая украинцев, мы сохраняем их национальный, исторический и культурный код, - добавил гость ток-шоу.
По мнению эксперта, проблемы в Украине со временем уйдут.
- Пройдет время, эти люди вернутся в Украину. Мы должны понимать, что никакие меры стран НАТО или коллективного Запада на нашей территории для разъединения наших славянских народов не сработают. В нашей истории мы неоднократно сталкивались с тем, что определенные силы пытались установить некое внешнее управление над нами, насадить вражду. В итоге они были отторгнуты или изгнаны с территории, - подчеркнул он.