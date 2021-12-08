Аналитик о принятии в наше гражданство украинцев: мы сохраняем их национальный, исторический и культурный код

- высказался эксперт.При этом он подчеркнул: мы нацелены на то, чтобы сохранить самоидентичность украинского народа. Мы не даем возможности уничтожить советское прошлое и связь их братского народа с нашим., - добавил гость ток-шоу.По мнению эксперта, проблемы в Украине со временем уйдут., - подчеркнул он.