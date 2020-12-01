«Амкодор» и БГТУ примут участие в разработке нового лесохозяйственного трактора

Новый белорусский лесохозяйственный трактор планируется разработать в ближайшую пятилетку с участием холдинга «Амкодор» и Белорусского государственного технологического университета (БГТУ). Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Валентин Шатравко во время визита в университет по случаю открытия в вузе Инновационной недели, передает пресс-служба БГТУ.
Представитель министерства упомянул некоторые крупные проекты, которые предстоит реализовать в ближайшие годы.
– Мы запланировали на этот период – с 2021 по 2025 год – разработку совместно с БГТУ, с ОАО «Амкодор» лесохозяйственного трактора, который, я думаю, очень давно нужен нам, – цитирует представителя Минлесхоза пресс-служба вуза. – Не сельскохозяйственный, а именно лесохозяйственный трактор, который бы смог выполнять весь комплекс работ.
Первый заместитель министра лесного хозяйства также добавил, что впереди много планов по усовершенствованию учебных программ лесохозяйственного факультета БГТУ.
Инновационная неделя, посвященная 90-летию Белорусского государственного технологического университета, стартовала в Минске 30 ноября.
– Вплоть до 4 декабря вуз станет площадкой для мероприятий конференции по тематическим направлениям развития университета и его научно-образовательной деятельности, – проинформировали в пресс-службе. – В течение этой недели в БГТУ запланировано проведение II Международной научно-практической конференции «Современные проблемы лесозащиты и пути их решения», научно-практической конференции «Развитие инновационной образовательной модели «Университет 3.0», III Международного форума «Нефтехимия-2020» и других мероприятий – круглых столов по различным направлениям, тематических выставок.
Нынешний год для БГТУ юбилейный. 1 июня 1930 года на основе лесного факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии был создан Лесной институт, торжественное открытие которого состоялось 1 октября в Гомеле. Перед новым техническим высшим учреждением образования республики была поставлена задача по подготовке инженерных кадров для лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности. В августе 1946 года вуз переехал в Минск. В настоящее время в БГТУ осуществляется подготовка кадров с высшим образованием на восьми факультетах. Образовательный процесс на 47 кафедрах осуществляют более 600 преподавателей.
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«Амкодор» и БГТУ примут участие в разработке нового лесохозяйственного трактора
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ