«Амкодор» и БГТУ примут участие в разработке нового лесохозяйственного трактора

Представитель министерства упомянул некоторые крупные проекты, которые предстоит реализовать в ближайшие годы.– цитирует представителя Минлесхоза пресс-служба вуза. – Не сельскохозяйственный, а именно лесохозяйственный трактор, который бы смог выполнять весь комплекс работ.Первый заместитель министра лесного хозяйства также добавил, что впереди много планов по усовершенствованию учебных программ лесохозяйственного факультета БГТУ.Инновационная неделя, посвященная 90-летию Белорусского государственного технологического университета, стартовала в Минске 30 ноября.– проинформировали в пресс-службе.Нынешний год для БГТУ юбилейный. 1 июня 1930 года на основе лесного факультета Белорусской государственной сельскохозяйственной академии был создан Лесной институт, торжественное открытие которого состоялось 1 октября в Гомеле. Перед новым техническим высшим учреждением образования республики была поставлена задача по подготовке инженерных кадров для лесного хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности. В августе 1946 года вуз переехал в Минск. В настоящее время в БГТУ осуществляется подготовка кадров с высшим образованием на восьми факультетах. Образовательный процесс на 47 кафедрах осуществляют более 600 преподавателей.