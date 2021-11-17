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Американские разведывательные самолеты совершили очередные длительные полеты вдоль границы Беларуси с Польшей

В среду два разведывательных самолета США совершили очередные длительные полеты вдоль границы Беларуси с Польшей, а также Калининградской области России. Об этом сообщает «Интерфакс-Запад» со ссылкой на западные авиационные ресурсы.


В полетах были задействованы самолет разведки и целеуказания армии США Bombardier Challenger 650 ARTEMIS, который вылетел из аэропорта имени М. Когэлничану под румынским портовым городом Констанца, и стратегическое разведывательное воздушное судно ВВС США RC-135V, поднявшееся с авиабазы Милденхолл в Великобритании.
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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