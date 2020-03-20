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Американец почти 40 лет пытался выкупить старый Volkswagen отца

Житель Миннесоты Линн Пфеннинг ждал почти 40 лет возможности выкупить автомобиль своего отца — Volkswagen Type 3.

Фото: vignette, носит иллюстративный характер

Марвин Пфеннинг купил этот автомобиль в 1967 году взамен своего предыдущего «Фольксвагена» — Beetle. В 1970-е машина была продана одному из местных фермеров. Автомобилем пользовался сын фермера, затем она стала рабочей лошадкой, на которой возили инструменты и использовали для иных хозяйственных нужд. А последние годы машина провела в амбаре, где была брошена среди всякого хлама.

Все это время Линн Пфеннинг пытался выкупить автомобиль, пишет motor, но раз за разом получал отказ. И только в 2013 году владелец согласился продать машину.

Реставрация заняла целых пять лет и потянула на 40 тыс. долларов.


Пфеннинг полностью разобрал старенький Volkswagen, заменил необходимые детали, все болты, колеса, зеркала, хромированные элементы и проржавевшие части кузова. Он также увеличил объем двигателя с 1,6 до 1,8.

Наконец, машину окрасили в эффектный темно-бордовый цвет Candy Brandywine.

Все потраченные усилия и деньги того стоили. Восстановленный Type 3 уже получил несколько наград на выставках классических автомобилей. 


А ценнее всего была реакция отца, который не мог поверить, что это та самая машина, купленная им в 1967 году.

Volkswagen Type 3 был представлен в 1961 году, продавался также как Volkswagen 1500 и Volkswagen 1600. Был доступен в виде двухдверного хетчбэка, фастбэка и в кузове универсал.

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